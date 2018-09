Transnetwork foi contratada duas vezes pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em 2015 e 2017. Ao todo, facturou 55 mil euros ao município, embora tenha declarado pouco mais de metade.

A empresa da actual ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, foi contratada pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António para dois contratos por ajuste directo, em 2015 e 2017. Criada em 2011 pela então deputada, a Transnetwork facturou um total de mais de 55 mil euros ao município. A ministra refere que foi o contrato foi feito porque a empresa é competente e que se afastou desta logo após a polémica.

De acordo com o jornal Público, o convite para trabalhar para a autarquia foi feito no final de 2014 por Luís Gomes, antigo presidente da Câmara e aluno nos anos 90 de Ana Paula Vitorino no Instituto Superior Técnico. O ex-autarca explicou também que a ministra já tinha também prestado alguns serviços ao município em 2010.

No entanto, no portal de contratos públicos, não está discriminada qualquer colaboração de Ana Paula Vitorino e estes são os únicos contratos com entidades públicos da empresa visada, a Transnetwork, desde a sua constituição. E mais: o valor de 55.820 euros facturados em 2015 e 2017, com o primeiro contrato a ser apenas parcialmente cumprido e parcialmente pago, não está descrito na sua totalidade nas contas da empresa, que declararam apenas 35.799 euros de vendas e prestações de serviços, de acordo com valores avançados pelo jornal.

O primeiro serviço foi anunciado em reunião do executivo camarário a 3 de Março de 2015, através de Luís Gomes, que agendara a votação de um ajuste directo com a Transnetwork, para a elaboração de um "estudo geral de ordenamento da circulação e do estacionamento no concelho", por 52.750 euros.

Estes serviços foram aprovados, apesar da "estranheza" relevada pelo vereador socialista David Murta. Vinte e dois dias depois, a 25 de Fevereiro de 2015, Ana Paula Vitorino renunciou à gerência da Transnetwork e transformou a empresa numa sociedade por quotas, ficando com 10% do capital. Em Novembro desse ano, Vitorino seria nomeada ministra do Mar do XXI Governo Constitucional.

O trabalho não foi, no entanto, terminado. Através do portal base.gov é possível observar que ""apenas foi concluída uma parte do trabalho", tendo sido pago o valor de 16.220 euros – correspondente à primeira fase do estudo, refere a actual presidente da autarquia, Conceição Cabrita, vice-presidente na altura.

Em Julho de 2017, a Transnetwork voltou a aparecer na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, desta vez através de um ajuste directo à gestão urbana da cidade, que dizia respeito ao centro histórico, e com aval da sucessora de Luís Gomes. Em causa estaria o "estudo geral de ordenamento da circulação e do estacionamento no centro histórico de VRSA".

No entanto, segundo o Público, dos três relatórios disponibilizados, o primeiro trata-se de uma reprodução integral do contrato de 2015, substituindo-se apenas as referências ao "concelho de VRSA" pela expressão "centro histórico de VRSA". O segundo, chamado "Fase 2", inclui "propostas de melhoria" da situação existente enquanto o terceiro é uma apresentação que resume o segundo relatório.

Ao jornal, Ana Paula Vitorino afirma que depois de Fevereiro de 2015 deixou de acompanhar a Transnetwork, não tomou "qualquer decisão", nem coordenou ou participou em qualquer estudo ou projecto da empresa e não recebeu honorários.

"A partir daí não tive conhecimento do desenvolvimento dos trabalhos, data de entrega dos relatórios e conteúdo dos mesmos", afirmou, referindo que o convite que foi feito à empresa pela câmara de Vila Real de Santo António "se deveu à competência e experiência na área dos transportes, reconhecida internacionalmente".