Caso o coronel Luís Vieira seja considerado culpado, terá de devolver o dinheiro gasto com a sua defesa durante a investigação sobre o aparecimento de armas de Tancos.

O Exército aceitou conceder protecção jurídica ao director da Polícia Judiciária Militar, o coronel Luís Vieira, detido no âmbito de uma investigação ao aparecimento das armas de Tancos. O pedido foi aceite pelo Chefe de Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, segundo a Rádio Renascença, pelo que o militar será defendido por um advogado pago pelas Forças Armadas.



O artigo 20.º do EMFAR prevê que o militar tem direito a receber do Estado protecção jurídica nas modalidades de consulta jurídica e apoio judiciário, que se traduz na dispensa do pagamento de preparos e custas e das demais despesas do processo, para defesa dos seus direitos e do seu bom nome e reputação, sempre que sejam afectados por causa de serviço que preste às Forças Armadas ou no âmbito destas".



Uma alteração ao EMFAR, que entrou em vigor em Março, acrescentou que as Forças Armadas podem exercer o "direito de regresso" nos casos em que os beneficiários sejam condenados, em decisão transitada em julgado, por crime doloso. Ou seja, caso o militar seja considerado culpado, terá que devolver o dinheiro gasto com a sua defesa pelas Forças Armadas.



Em Junho passado, o general CEME emitiu um despacho que visou regulamentar e definir os termos daquela protecção jurídica, que reveste as modalidades de consulta jurídica e de apoio judiciário. "A concessão de apoio judiciário tem como pressupostos que o militar intervenha no âmbito de um processo judicial, na qualidade de autor, réu, arguido ou assistente, e que esse processo se destine à defesa dos seus direitos e do seu bom nome e reputação, sempre que sejam afectados por causa de serviço que preste às Forças Armadas ou no âmbito destas", prevê o despacho.



O director-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, foi detido na terça-feira, estando entre os oito visados por mandados de detenção emitidos na Operação Húbris. Em causa está a investigação ao aparecimento na Chamusca em Outubro de 2017 de material furtado em Tancos e, segundo o Ministério Público, analisam-se "factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".



O furto de material militar dos paióis de Tancos - instalação entretanto desactivada - foi revelado no final de Junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.



O interrogatório dos detidos terminou cerca das 03h00 desta sexta-feira, com o depoimento do director-geral da Polícia Judiciária Militar.



À saída do tribunal, o advogado de defesa, João Magalhães, disse que o seu cliente "esclareceu tudo o que o tribunal queria ver esclarecido, respondeu com verdade aos factos pelos quais via necessidade de esclarecer o tribunal". "O exército é uma instituição de respeito", sublinhou. João Magalhães argumentou que o poder político, "tal como também não respeita os médicos, também não respeita as necessidades que o Exército tem para ver cumprida a sua posição".



João Magalhães salientou que o episódio revelou "debilidades que o exército enferma e que foram objectivamente alvo de uma tentativa de compensação pelo esforço que a PJ militar fez para recuperar esse armamento, que foi subtraído de dentro de um quartel". Na opinião do advogado, "estava em jogo a honra do Exército perante uma situação que foi embaraçante para o próprio Exército".



Com Lusa