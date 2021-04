Contas paradas e moradas falsas: como uma família lucrava com imigração ilegal

Contas abertas em território nacional que nunca registaram movimentos, empresas fictícias e moradas falsas de residência - assim se montou um esquema para aquisição de nacionalidade portuguesa para cidadãos que não viviam, nem queriam viver em Portugal. De acordo com a acusação do Ministério Público a que a SÁBADO teve acesso, dezenas de cidadãos, a maioria de nacionalidade brasileira, "apresentaram na delegação do SEF documentação forjada que lhes permitiu ou com a qual visavam obter a regularização da sua permanência em Portugal, apesar de aqui não trabalharem, nem residirem".

Apesar de não existir uma certeza relativamente ao dia de inauguração deste esquema de auxílio à imigração ilegal, o Ministério Público alega que foi antes de 2012. Esta espécie de negócio de família, já que os principais arguidos têm o mesmo apelido, ajudou dezenas de pessoas a usar Portugal como fachada para a sua permanência noutros países da Europa, nomeadamente e sobretudo na Bélgica, e para "defraudar o Estado Português".

O esquema foi investigado e o Ministério Público acabou por constituir 38 arguidos, acusados de dezenas de crimes como falsificação de documento, auxílio à imigração ilegal e angariação de mão de obra ilegal. Entre os arguidos há ainda várias empresas criadas apenas para ajudar os cidadãos estrangeiros a obter a documentação portuguesa, legalizando a sua situação em Portugal.