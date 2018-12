Uma empregada de limpeza que trabalhava para a Polícia Judiciária há quase 30 anos foi condenada a uma pena suspensa de três anos de prisão por roubado cinco placas de haxixe e centenas de euros em notas falsas. Na leitura da sentença, ocorrida ao início da tarde desta terça-feira, a empregada de limpeza e uma amiga sua foram condenadas por peculato, passagem de moeda falsa e tráfico de droga, avança o Jornal de Notícias.A história remonta ao Verão de 2016, quando desapareceram placas de haxixe num gabinete do laboratório da Polícia Científica. Ao mesmo tempo, foram detectados os desaparecimentos de notas falsas que estavam a ser analisadas e 178 mil euros em ouro. Em Outubro de 2017, os investigadores descobriram que quem roubava as placas de haxixe e as notas falsas foi Maria Odete, uma mulher da limpeza da PJ.A própria confessou que foi em Junho de 2016 quando caiu "na tentação", como descreve. Viu um saco com "blocos" de haxixe. Deitou mão a um deles e colocou-o no caixote do lixo. Quando acabou a limpeza, tirou do lixo e escondeu a droga no seu armário. Ora, no dia seguinte, vendeu-a a uma amiga por 100 euros.