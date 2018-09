Empregada da PJ acusada de roubar haxixe e dinheiro

Uma empregada de limpeza da PJ viu um saco com "blocos" de haxixe e roubou-o. No dia seguinte, vendeu a droga.

Uma mulher que trabalhava para a Polícia Judiciária há quase 30 anos terá roubado cinco placas de haxixe e centenas de euros em notas falsas. Agora, será julgada por peculato, passagem de moeda falsa e tráfico de droga.



A história remonta ao Verão de 2016, quando desapareceram placas de haxixe num gabinete do laboratório da Polícia Científica. Ao mesmo tempo, conta o Jornal de Notícias, foram detectados os desaparecimentos de notas falsas que estavam a ser analisadas e 178 mil euros em ouro.



Em Outubro de 2017, os investigadores descobriram que quem roubava as placas de haxixe e as notas falsas foi a mulher da limpeza da PJ. Fonte das autoridades ao JN disse que ninguém tinha "a mínima razão de queixa" ou suspeita.



A própria confessou que foi em Junho de 2016 quando caiu "na tentação", como descreve. Viu um saco com "blocos" de haxixe. Deitou mão a um deles e colocou-o no caixote do lixo. Quando acabou a limpeza, tirou do lixo e escondeu a droga no seu armário. Ora, no dia seguinte, vendeu-a a uma amiga por 100 euros.



Já as suspeitas sobre os furtos de ouro começaram em 2017, contra uma funcionária administrativa que terá beneficiado da confiança dos superiores para ir buscar ouro ao cofre. De acordo com o JN, a funcionária terá roubado e entregado ao marido.