Emigrantes que voltaram ao abrigo do Programa Regressar são pelo menos 1.300

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, anunciou esta terça-feira que o número de emigrantes que regressou a Portugal ao abrigo do Programa Regressar é de "pelo menos 1.300 pessoas", avaliando pelas retenções mensais na fonte.

"As retenções na fonte comunicadas permite dizer que pelo menos 1.300 pessoas já vieram para Portugal ao abrigo deste regime fiscal, o que é um bom número, mas só quando os contribuintes entregarem o IRS de 2019, dentro de algum tempo, será possível ter o número certo", disse o governante, na sessão de abertura da apresentação do balanço do Programa Regressar.

O Programa Regressar pretende ajudar os emigrantes a voltar a Portugal, oferecendo um apoio inicial para as despesas de regresso e uma redução de 50% no valor que teria de ser pago em sede de IRS, entre outras medidas.