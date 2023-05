EMEL retirou fiscais de serviço ao público após agressão

A EMEL instaurou um inquérito após o relato de um homem que foi agredido por três fiscais na Avenida da República, em Lisboa, na segunda-feira, 29. De acordo com o Correio da Manhã, a vítima ficou com três dentes e o nariz partidos. Os funcionários foram retirados de funções de contacto com o público, de acordo com um comunicado enviado pela EMEL à SÁBADO.





"A EMEL instaurou de imediato um Inquérito para apurar responsabilidades disciplinares e quanto à eventual violação do Código de Conduta em vigor na empresa, colocando desde já os Agentes de Fiscalização envolvidos nesta situação em funções que não envolvam o contacto com o público, até decidir, se for o caso, a sua suspensão preventiva", lê-se na nota.A nota da empresa municipal dá a entender que os fiscais foram agredidos. "A EMEL reconhece as dificuldades do exercício das funções dos seus Agentes de Fiscalização de Trânsito, tantas vezes alvo de intoleráveis agressões físicas e psicológicas no exercício das suas funções, como foi o caso." Apediu mais esclarecimentos e aguarda resposta.A EMEL "exerce funções de regulação e fiscalização do estacionamento na cidade de Lisboa. O exercício de tais funções exige da EMEL e dos Agentes de Fiscalização de Trânsito a maior correção e sentido de civismo. A EMEL repudia todos os atos de violência que decorram do exercício dessas competências, lamentando desde já a situação de violência ocorrida hoje", adianta ainda o comunicado.Segundo o Correio da Manhã, a vítima de 35 anos parou o carro num local onde era proibido estacionar, mas possível parar. Contudo, um fiscal de mota mandou retirar a viatura. Deu-se uma troca de palavras até que um segundo fiscal agrediu o homem com um soco. Ao todo, três fiscais da EMEL pontapearam o homem já no chão. Não houve detenções e a vítima foi transportada para o hospital de São José.