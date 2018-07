A Comissão Europeia instou esta quinta-feira Portugal e outros cinco Estados-membros a aplicar a lei.

A Comissão Europeia instou hoje Portugal e cinco outros Estados-membros a transpor correctamente para o direito nacional as regras da União Europeia em matéria de protecção dos animais utilizados para fins científicos.



Bruxelas aponta que a directiva deveria ter sido transposta até 10 de Novembro de 2012, mas quase seis anos depois "há numerosas falhas com as leis nacionais" na Estónia, Alemanha, Portugal, Roménia, Eslováquia e Espanha.



No caso de Portugal, precisa o executivo comunitário, a legislação nacional "não inclui disposições em matéria de inspecções nem garante que os procedimentos que impliquem um nível elevado de dor só possam ser provisórios".



Lembrando que a legislação em causa "garante um elevado nível de bem-estar animal, salvaguardando, ao mesmo tempo, o bom funcionamento do mercado interno" e visa também "reduzir ao mínimo o número de animais utilizados em experiências e exigir que sejam utilizados métodos alternativos sempre que possível", Bruxelas dá dois meses aos seis Estados-membros para responder, após o que poderá enviar um parecer fundamentado, última etapa de um processo de infracção antes do recurso ao Tribunal de Justiça da UE.