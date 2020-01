O homem de 66 anos recusou tratamento hospitalar no momento, afirmando que poderia ir, se precisasse, pelo próprios meios, de acordo com fonte citada pelo Correio da Manhã. Em declarações à CMTV, o médico afirmou ter sido agredido por um casal, depois de ter rejeitado passar uma baixa a um jovem: "Deu-me um murro no olho direito. Ela segurava-me nos braços e ele agredia-me". Agressões terão acontecido no Centro de Saúde de Moscavide, em Lisboa.