A Polícia Judiciária ( PJ ) apreendeu um livro de Atas de Vereação que data do século XVII. As atas diziam respeito ao Município de Penedono e as autoridades não sabem como tinham sido perdidas.Segundo um comunicado emitido por aquela força policial, a apreensão resultou de um "intenso trabalho de recolha de informação e de investigação" que permitiu recuperar o livro de atas da vereação do Município de Penedono. entre 1657 e 1662.O documento é composto por 240 páginas manuscritas, pertencente ao acervo do Município de Penedono e que havia desaparecido "por motivos ainda não esclarecidos", refere a PJ.As autoridades conseguiram identificar tanto o documento como o homem que o tinha em sua posse através de alertas do Arquivo Distrital de Viseu e da Câmara Municipal de Penedono. O objeto tinha sido colocado à venda na Internet, não sendo revelado qual o preço do mesmo. Quando alertado para a existência deste objeto na lista de vendas online, foi "aberto inquérito e de imediato encetadas diligências para a sua recuperação, que agora se concretizou", revela a PJ.O documento foi apreendido ao seu detentor, um comerciante de Torre de Moncorvo, e irá ser objeto das competentes perícias forenses e determinação de autenticidade, acrescenta ainda