Covid-19. Plano nacional de vacinação apresentado na quinta-feira

O Governo vai apresentar esta quinta-feira, 3 de dezembro, o plano nacional de vacinação contra a covid-19. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro em entrevista à Rádio Observador.





Costa afirmou ainda que o plano tem uma grande complexidade, relembrando que "vai ser a maior operação de vacinação à escala mundial".





efendeu não haver qualquer atraso no plano de vacinação, pedindo tranquilidade: "Não vale a pena estarmos a antecipar ansiedades".anunciadas pelo Governo no próximo sábado."O Governo propôs ao Presidente da República, e o senhor Presidente da República aceitou que desta vez, quando anunciarmos a renovação do estado de emergência, possamos anunciar não só as medidas para a próxima quinzena como as medidas para a quinzena seguinte, ou seja, até 6, 7 de janeiro", revelou António Costa.O primeiro-ministro considerou que "é fundamental que as pessoas possam ter uma noção antecipada do que vai ser o Natal" e garantiu que esta semana decisiva para a decisão sobre essas medidas.Depois de reforçar que este não vai poderá ser um Natal normal e que "tudo depende de como a pandemia evolui até lá", o pRelativamente à passagem do ano, que será "com todas as restrições", o governante ressalvou que não haverá "qualquer tolerância".As medidas para a época festiva serão definidas após a próxima reunião do Infarmed, que terá lugar na quinta-feira.