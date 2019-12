Eduardo Cabrita manifesta pesar por morte de bombeiro nos fogos na Austrália

O ministro da Administração Interna (MAI) português manifestou hoje o seu pesar pela morte, na segunda-feira, de um bombeiro no combate aos fogos que há meses assolam a Austrália.

"Foi com consternação que tomei conhecimento do falecimento, ontem [segunda-feira], de um bombeiro nos dramáticos incêndios que assolam o vosso país", diz a mensagem de pesar que Eduardo Cabrita enviou à embaixadora daquele país em Portugal, Claire Rochecouste.

Na mensagem, Eduardo Cabrita refere que, enquanto MAI, acompanha "diretamente o setor da emergência e da proteção civil, que em Portugal se materializa sobretudo através de incêndios rurais", e que conhece "o empenho árduo dos bombeiros em salvar pessoas, animais e bens, tarefa que se revela cada vez mais complexa num contexto de alterações climáticas e do acentuar de fenómenos climatéricos extremos".

"Venho, por isso, transmitir o pesar e enviar (...) sentidas condolências à família deste bombeiro e a nossa solidariedade e compaixão ao vosso Governo e a todos os australianos que passam por este difícil período", conclui a missiva.

Entretanto, pelo menos duas pessoas morreram, cinco estão desaparecidas e milhares estão hoje cercadas devido aos incêndios florestais que estão a devastar o sudeste da Austrália, de acordo com as autoridades.

A situação no estado de Victoria piorou nos últimos dias, com 260 novos incêndios declarados na segunda-feira e mais 61 durante as primeiras horas do dia de hoje.