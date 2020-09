Ministério da Cultura prolonga linhas de apoio até 13 de setembro

O Ministério da Cultura prolongou por mais uma semana o prazo para as candidaturas às três linhas de apoio às entidades artísticas criadas como apoio ao setor no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

As candidaturas, que terminavam esta sexta-feira, poderão ser realizadas até dia 13 de setembro, no próximo domingo, revelou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, à Rádio Renascença.

"O Ministério da Cultura decidiu prolongar o prazo para o preenchimento dos formulários referentes às linhas de apoio criadas especificamente para a Cultura. Uma linha de apoio social complementar dirigida às pessoas na área da Cultura, no valor máximo de 34 milhões de euros, uma linha de apoio à atividade de entidades artísticas, no valor de três milhões de euros, e uma linha de apoio às despesas realizadas para adaptação de equipamentos culturais, no valor de 750 mil euros. Com esta medida, o que pretendemos é que estas verbas possam chegar ao maior número possível de artistas, profissionais do setor das artes e entidades artísticas", indicou a ministra.

A linha de apoio às entidades artísticas, que dispõe de 3 milhões de euros de dotação, "visa apoiar a retoma e manutenção das atividades das entidades artísticas e o seu regular funcionamento", tendo em conta "os prejuízos decorrentes da suspensão total ou parcial de atividade no contexto da pandemia covid-19".

Quanto à linha de apoio de adaptação dos espaços às medidas de prevenção de contágio do novo coronavírus, tem por objetivo apoiar a adaptação de espaços e equipamentos culturais às regras e recomendações das autoridades competentes no contexto da pandemia de covid-19.

Segundo as regras são "elegíveis pessoas coletivas de direito privado com sede em Portugal, que exerçam atividades de natureza não lucrativa e sejam proprietárias e/ou responsáveis pela gestão de espaços e equipamentos culturais, tais como teatros, cineteatros e auditórios culturais".

Esta linha tem uma dotação de 750 mil euros e cada entidade pode obter, no máximo, dois mil euros. Tal como na linha de apoio social, os apoios são "atribuídos por ordem de apresentação, até ao limite da dotação".

A linha de apoio social, a mais significativa das três, tem um teto máximo de apoio de 34,3 milhões de euros, sendo "operacionalizada através do orçamento do Fundo de Fomento Cultural".

Os formulários permanecem disponíveis na página do PEES.