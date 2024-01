Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

É um processo muito idêntico ao que opunha Paulo de Morais ao político angolano Bornito de Sousa. Teve o mesmo ponto de partida, a mesma acusação em tribunal e agora o mesmo desfecho: absolvição. O ponto de partida está online: é um episódio de 2015 do programa americano Say Yes to the Dress onde Naulila Diogo Graça mostrava a escolha dos vestidos (incluindo de noiva) que iria usar no seu casamento. O preço dos mesmos também era mencionado, como veremos em detalhe.