Kremlin saúda exigências da Ucrânia, mas diz não existirem 'sérios avanços' nas negociações

O Kremlin saudou esta quarta-feira o facto da Ucrânia ter apresentado exigências de forma escrita nas negociações com a Rússia, mas diz que não há ainda avanços. Segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, as convesações entre as delegações de Moscovo e Kiev na Turquia ainda não resultaram em nada de "muito promissor" e que existe ainda um grande trabalho a ser feito.