"Durante anos não conheci essa pessoa": Luís Neves sobre contratação polémica de amigo para obras em esquadras da PJ

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O Ministro da Administração Interna, Luís Neves, quebrou o silêncio sobre a polémica contratação de um empreiteiro, seu amigo pessoal, para obras na PJ, numa entrevista exclusiva ao NOW, este domingo.



Ministro da Administração Interna, Luís Neves José Sena Goulão/Lusa

Recorde-se que o caso foi revelado na edição desta semana do jornal Nascer do Sol, que menciona que a empresa Construbarcelos, de João dos Santos Carvalho, assinou vários contratos tendo em vista a renovação dos edifícios-sede da PJ na Guarda e em Évora, durante o período em que Luís Neves era Diretor Nacional da Polícia Judiciária.

Luís Neves começou por negar as acusações do partido Chega, que em comunicado afirma que o ministro, aquando de uma discussão sobre o SIRESP, se dirigiu à bancada parlamentar dizendo: "vais pagá-las todas, vais engoli-las todas". O Ministro da Administração Interna exclui a hipótese de intimidação policial colocada pelo partido de André Ventura e frisa que "os polícias não trabalham assim". Afirma ainda que "é uma afronta a todos os polícias quando se diz que foi feita uma intimidação policial" e que as palavras que proferiu não correspondem às mesmas referidas pelo Chega em comunicado.

Sobre a polémica contratação de um empreiteiro, seu amigo pessoal, para obras na PJ, Luís Neves diz que o empresário teve um relação com a PJ desde 2019 a 2025 e que "durante 4 ou 5 anos não sabia quem era a pessoa". Ainda assim, confirma que conheceu a pessoa em causa em 2023 e que em 2024 mantinham uma relação "mais próxima". Explica que comprou um monte alentejano, que tinha obras por realizar e que o empreiteiro era "uma pessoa que trabalhava bem, uma pessoa de confiança".

O Ministro da Administração Interna admite que "hoje faria de maneira diferente", mas reforça que não conhecia "o grosso da adjudicação que esta pessoa teve" e que todos os contratos da PJ passam por várias fases antes da adjudicação. Acrescenta que ainda existem obras que foram adjudicadas e que permanecem por concluir. "Tinha confiança para não exigir contrato" ao empreiteiro, uma vez que "era e vai continuar" a ser seu amigo, explica Luís Neves durante a entrevista ao NOW.

Deixa ainda claro que todo o processo interno de escrutínio sobre o caso "está tranquilo e ao dispor de toda a gente" e disponibiliza-se para dar "as explicações que tiverem de ser dadas". O ministro diz já ter feito várias obras e que em vários momentos, na sua vida pessoal, não fez qualquer tipo de contrato, e salvaguarda-se dizendo que "ninguém vai passar uma fatura que não está paga".

Luís Neves reforçou que existem vários passos antes de os contratos chegarem até si e que muitos nem foram assinados pelo próprio. "Desde que conheci esse senhor menos de 4% das execuções é que lhe foram adjudicados", afirmou. "A minha integridade pública é à prova de bala".