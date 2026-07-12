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Meia centena de bombeiros combatem incêndio industrial em Camarate

Lusa 21:55
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O incêndio está a deflagrar num armazém no Bairro de São Francisco.

Um incêndio industrial em Camarate, concelho de Loures, começou ao início da noite e está a ser combatido por 51 homens com o apoio de 17 carros, segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Armazém em chamas, em Camarate
Armazém em chamas, em Camarate DR

O incêndio está a deflagrar num armazém no Bairro de São Francisco, acrescenta a Proteção Civil na sua página oficial.

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