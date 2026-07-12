Meia centena de bombeiros combatem incêndio industrial em Camarate

Sócia da empresa por trás de exames nacionais é antiga assessora de Carlos Moedas
Diogo Augusto
O incêndio está a deflagrar num armazém no Bairro de São Francisco.
Um incêndio industrial em Camarate, concelho de Loures, começou ao início da noite e está a ser combatido por 51 homens com o apoio de 17 carros, segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
O incêndio está a deflagrar num armazém no Bairro de São Francisco, acrescenta a Proteção Civil na sua página oficial.