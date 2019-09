Duas pessoas de cerca dos 50 anos morreram hoje em Lageosa do Dão, Tondela por intoxicação num lagar de vinho, adiantou fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu e quatro pessoas ficaram feridas.Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 19:56, com a "informação de que um homem e uma mulher, na casa dos 50 anos se encontravam em estado muito grave, por intoxicação, num lagar de vinho" em Vinhal, Lageosa do Dão, concelho de Tondela, Viseu.Mais tarde, o CDOS de Viseu confirmou à agência Lusa que se tratava de duas vítimas mortais e, no local, estiveram 10 viaturas e 27 homens, da corporação de Bombeiros Voluntários de Tondela, da GNR e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tondela.O comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela contou à agência Lusa que "foram assistidos e transportados para o Hospital de Viseu três bombeiros e um civil, por intoxicação", uma vez que "foram os primeiros a entrar" no local."Era um casal que andava a pisar o vinho no lagar, que fica por baixo da casa, e o espaço só tinha um pequeno portão de acesso que estava fechado. Quando entrámos estava um calor imenso e um cheiro forte a etanol", contou Nuno Pereira.