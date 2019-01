Um intenso cheiro a gás levou à retirada de 150 crianças da Escola Básica Integrada Manique Do Intendente, que pertence ao Agrupamento de escolas do Alto da Azambuja, durante a manhã desta quarta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, duas das crianças foram transportadas para o hospital de Vila Franca de Xira, uma vez que sofrem de problemas asmáticos e ficaram com ansiedade. No local foram assistidos mais três estudantes.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Alcoentre, assim como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.



O CM entrou em contacto com a Diretora do Agrupamento de Escolas do Alto da Azambuja que confirmou o sucedido, mas avançou que a situação já estaria a ser normalizada.



"Não havia fuga de gás, o odor era proveniente do exterior. Procedemos às medidas de prevenção que a situação exige, mas já estamos a informar os alunos que devem voltar para o interior da escola", avançou a Diretora do Agrupamento, seguindo as indicações dadas pelos Bombeiros.