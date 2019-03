Duas gémeas de 16 meses foram atropeladas numa passadeira junto à rotunda de Nelas e ficaram ligeiramente feridas. O carrinho "andou cerca de sete metros".

Duas gémeas de 16 meses foram atropeladas ao final da tarde de hoje numa passadeira, na cidade de Viseu, e ficaram ligeiramente feridas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo a mesma fonte, as duas bebés seguiam num carrinho, numa passadeira junto à rotunda de Nelas, quando foram atropeladas, cerca das 19h35.



O carrinho "andou cerca de sete metros", acrescentou.



As bebés foram assistidas no hospital de Viseu, tendo sido consideradas feridas ligeiras.



Ao local deslocaram-se oito operacionais e quatro viaturas.