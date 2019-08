freitasHá 32 minutos

Mais uma fina flor no meio do entulho, é PSD todavia o PS não fica melhor,pois tem muito entulho para muita flor, sorte é deste o julgamento é em Portugal relax relax homen aqui o processo irá para o arquivo,falta de provas,nem no Brasil foi ,etc etc.O pior é policia brasileira ter encontrado provas do crime da velhota pá ai e as passagens do carro na área , ai que azar para mim assassinos? pena maxima,relax homen ao meio da pena? pedes liberdade condicional, de 25 anos reduz para 12 e meio,relax homen com visita papal ?é reduzido um terço da condenação relax homen ao fim uns 8 aninhos está cá fora e procurar mais velhotas com guito,pena tenho de o crime não ter sido por terras do tio Sam ,lá com um pouco de sorte?levarias um chuto de letal e perdias logo a vontade de seres ganancioso ,em Portugal? cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas.