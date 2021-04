António Costa divulgou quais eram os concelhos em risco, mas o seu gráfico só colocava metade destes em maior perigo. Algarve tem metade dos concelhos a vermelho no gráfico do desconfinamento. Madeira deixou de estar a vermelho, mas Lisboa e Vale do Tejo e Nortes estão agora a amarelo.

Dos 19 concelhos em risco, só oito estão a vermelho no gráfico do desconfinamento

Portugal continental passou a estar esta segunda-feira a amarelo no gráfico do desconfinamento, mas o número de concelhos no vermelho baixou em relação à última semana. António Costa anunciou que existem 19 concelhos em risco por terem registado mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, 26 em todo o país, mas apenas oito se situam em regiões com um índice de transmissibilidade superior a 1 - nove, se contarmos os Açores e a Madeira. Olhando a regiões, a Madeira deixou de estar a vermelho, enquanto Lisboa, Norte e Algarve estão no amarelo. Alentejo e Centro são as únicas duas regiões do país a verde.



Algarve tem metade dos concelhos a vermelho

Na passada quinta-feira, por altura do anúncio da segunda fase de desconfinamento, António Costa anunciou quais são os 19 concelhos acima do limite de incidência da covid-19: Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, e Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Vila do Bispo, Vimioso, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Penela, Portimão e Soure, com mais de 120 casos por 100 mil habitantes.