Dois reclusos do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, colocados em regime aberto, estão internados depois de lhes ter sido diagnosticada tuberculose, confirmou esta quinta-feira à agência Lusa a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

"Informa-se que exames feitos, em Hospital do Serviço Nacional de Saúde, a dois reclusos colocados em Regime Aberto no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, deram positivo para a tuberculose", explica, por escrito, fonte da DGRSP.

A mesma fonte "desmente em absoluto" que haja qualquer surto de tuberculose no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco e adianta que os dois reclusos estão internados no Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, e que o seu estado de saúde "está a evoluir favoravelmente".

A DGRSP sublinha ainda que, de acordo com o protocolo, e em articulação com o delegado de saúde local e com o Centro de Diagnóstico Pneumológico de Castelo Branco, já foram efectuadas testes a todos os reclusos do regime aberto deste estabelecimento prisional.

"Já se efectuaram Testes de ‘Mantoux' a todos os reclusos do regime aberto do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco e que se encontram a decorrer os exames aos trabalhadores do estabelecimento prisional, sem que, até ao presente momento, nos tenha sido notificado qualquer situação anómala", conclui.