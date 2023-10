As mais lidas

Dois portugueses entre os mortos no acidente de autocarro em Itália

Dois portugueses morreram e um ficou ferido no acidente de autocarro de terça-feira à noite na região de Veneza, no nordeste de Itália, que causou 21 mortos, adiantou hoje à agência Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



EPA/MARCO ALBERTINI

"Confirma-se a morte de dois cidadãos portugueses, e um ferido, na sequência de um acidente de autocarro na cidade de Veneza", referiu fonte oficial da diplomacia portuguesa.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinhou ainda que "lamenta o ocorrido, estando, através da Embaixada de Portugal em Roma, a acompanhar a situação".

O prefeito de Veneza divulgou hoje ao final da tarde, de acordo com os ‘media’ italianos, a nacionalidade de todas as vítimas do acidente de autocarro: nove ucranianos, quatro romenos, três alemães, dois portugueses, um italiano [o motorista], um croata, e um sul-africano.

As autoridades de Veneza pediram hoje ao Governo italiano que decretasse três dias de luto na região pela morte de 21 pessoas num autocarro que caiu de um viaduto.

Além de 21 mortos confirmados, há pelo menos 15 feridos.

Os passageiros do autocarro eram maioritariamente turistas estrangeiros jovens que regressavam a Veneza de um parque de campismo próximo.

O veículo era um autocarro elétrico que se incendiou depois de cair de uma altura de cerca de 15 metros, ao derrubar a proteção do viaduto.

