Dois mortos e 20 feridos em acidente com autocarro desgovernado em Agualva-Cacém

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas num atropelamento com um autocarro da Carris Metropolitana, junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, na manhã desta terça-feira. Das duas dezenas de feridos, há quatro em estado grave.

A carregar o vídeo ... Autocarro desgovernado mata duas pessoas e fere 14 em Agualva-Cacém: as imagens do local

O acidente ocorreu dentro de um túnel, cujo acesso está limitado pelas forças de segurança. O autocarro desgovernou-se por causas ainda desconhecidas e atropelou várias pessoas.

Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica, as vítimas mortais são duas mulheres entre os 30 e 40 anos, que estavam na paragem de autocarro. Os restantes feridos seguiam dentro do veículo e estão a ser transportados para os hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier.

O CM sabe que os Bombeiros de Agualva-Cacém e de outras corporações estão no local. Ainda não há registo de número concreto de feridos. No local estão 29 operacionais, apoiados por 13 veículos.

O alerta foi dado às 9h44. No local estão 29 operacionais, apoiados por 13 veículos. Os bombeiros envolvidos são de Cacém, Queluz, Algueirão, São Pedro, Belas, Oeiras, Barcarena, Carnaxide, além de duas VMERS, o INEM, a PSP e a Proteção Civil.

O INEM está a fazer a triagem das vítimas.

O presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, já está no local e a autarquia enviou uma equipa de psicólogos.

Em atualização.