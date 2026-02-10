Dois inspetores da Polícia Judiciária baleados em Paredes

Inspetores realizavam buscas por indícios de pornografia infantil. À chegada ao local, foram surpreendidos por um familiar do suspeito que se encontrava armado e acabou por disparar.

Edição de 3 a 9 de fevereiro

Dois inspetores da Polícia Judiciária de Braga foram baleados, na manhã desta terça-feira, na freguesia de Duas Igrejas em Paredes.



PJ, Polícia Judiciária xx Alexandre Azevedo

Ao que o CM apurou, os inspetores encontravam-se no local para realizar buscas domiciliárias por indícios de pornografia infantil. À chegada ao local, foram surpreendidos por um familiar do suspeito que se encontrava armado e acabou por disparar sobre os inspetores.

Uma das vítimas terá sido atingida na zona da cabeça. Os dois homens foram encaminhados para o hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.

O suspeito e o familiar que baleou os inspetores foram detidos.

O alerta foi dado pelas 7h19.

Foi apreendida a arma utilizada. No local, encontra-se a PJ do Porto e a GNR a realizar perícias.

Em atualização