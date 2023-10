A nova agência que veio ocupar o espaço vago deixado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) arrancou esta segunda-feira, 30, e nos dois primeiros dias foram registados alguns percalços "expectáveis" no funcionamento. No entanto, ficou claro que a estrutura precisa de um maior efetivo para lidar com o volume de trabalho, explica fonte do SEF.