Incêndio obriga a evacuar hotel na Praça da Figueira

Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira no hotel Figueira by The Beautique Hotels, na Praça da Figueira, em Lisboa.O foco de incêndio é na cobertura do prédio e os bombeiros já evacuaram o hotel.O alerta foi dado às 17h38 e no local encontram-se, às 18h40, 37 bombeiros apoiados por 14 viaturas.