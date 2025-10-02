Incêndio deflagrou em cobertura de prédio em Lisboa sem causar feridos

"O incêndio deflagrou cerca das 07h20 de hoje na freguesia da Misericórdia, em Lisboa. O fogo ficou confinado à cobertura do edifício. Não há feridos, nem desalojados", adiantou fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros.

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira de manhã na cobertura de um prédio na Rua dos Prazeres, em Lisboa, sem causar feridos ou desalojados, encontrando-se já em rescaldo, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros.



Incêndio em prédio na Rua dos Prazeres, Lisboa, sem feridos ou desalojados D.R.

"O incêndio deflagrou cerca das 07h20 de hoje na cobertura do número 27 da Rua dos Prazeres, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa. O fogo ficou confinado à cobertura do edifício. Não há feridos, nem desalojados", adiantou a mesma fonte.

Às 9h, estavam no local 18 operacionais, com o apoio de cinco viaturas.