Incêndio deflagrou em cobertura de prédio em Lisboa sem causar feridos

Lusa 09:59
"O incêndio deflagrou cerca das 07h20 de hoje na freguesia da Misericórdia, em Lisboa. O fogo ficou confinado à cobertura do edifício. Não há feridos, nem desalojados", adiantou fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros.

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira de manhã na cobertura de um prédio na Rua dos Prazeres, em Lisboa, sem causar feridos ou desalojados, encontrando-se já em rescaldo, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros.

"O incêndio deflagrou cerca das 07h20 de hoje na cobertura do número 27 da Rua dos Prazeres, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa. O fogo ficou confinado à cobertura do edifício. Não há feridos, nem desalojados", adiantou a mesma fonte.

Às 9h, estavam no local 18 operacionais, com o apoio de cinco viaturas.

