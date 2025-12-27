Sábado – Pense por si

Portugal

Doentes urgentes com espera de quase 12 horas no hospital Amadora-Sintra

Lusa 10:33
As mais lidas

Segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde.

Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentaram este sábado tempos de espera de quase 12 horas para a primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Hospital Amadora-Sintra
Hospital Amadora-Sintra Sérgio Lemos

A informação disponível pelas 10:00 indicava que 25 doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar 11:55 horas para uma primeira observação.

Os doentes triados como pouco urgentes (pulseira verde) tinham um tempo de espera para serem observados por um médico de 18:44 horas.

No Hospital Espírito Santo, em Évora, a espera para primeira observação dos sete doentes considerados urgentes era de 04:33 horas, enquanto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, 12 doentes considerados urgentes esperavam 05:23 horas.

A Norte, no Hospital de São João, o tempo de espera para primeira triagem dos 11 doentes urgentes era de 58 minutos, um tempo inferior ao do Hospital de Santo António, também no Porto, onde a espera dos 11 doentes era de 02:12 horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Hospitais Sintra Hospital de Santo António Hospital Garcia de Orta Serviço Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Variações Presidenciais 

Foi o facto de se sentir zangado com a atitude da primeira figura do estado, que impulsionou Henrique Gouveia e Melo a se candidatar ao cargo de quem o pôs furioso.

Menu shortcuts

Doentes urgentes com espera de quase 12 horas no hospital Amadora-Sintra