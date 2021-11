Disparos à porta de escola de Loures deixam um jovem ferido

As mais lidas

Um grupo com cerca de 10 pessoas efetuou disparos e atirou garrafas na escola secundária José Cardoso Pires, em Santo António dos Cavaleiros, Loures.





O grupo teria sido impedido de entrar na escola, o que terá gerado o conflito.Um rapaz de 16 anos, que não é aluno da escola, ficou ferido no joelho por disparo de arma.Os Bombeiros de Loures já estiveram no local e prestaram assistência à vítima que foi levada para o Hospital Beatriz Ângelo com ferimentos ligeiros.Há neste momento um perímetro de segurança e estão a ser feitas perícias.

PSP: Grupo tentou forçar entrada na escola

Em declarações à Lusa, o comissário Artur Serafim, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), adiantou que o incidente ocorreu quando um grupo composto por uma dezena de jovens tentou forçar a entrada na Escola Secundária José Cardoso Pires, na localidade de Santo António dos Cavaleiros.

"Estava a decorrer um convívio no interior da escola e estes jovens, que não pertenciam à escola, tentaram entrar, mas foram impedidos. Então, começaram a arremessar garrafas e utilizaram uma arma de fogo", relatou.

Na sequência dos disparos, um dos elementos do grupo viria a ser ferido e teve de ser transportado para o Hospital de Loures (Beatriz Ângelo), no distrito de Lisboa.

Artur Serafim referiu ainda que os autores dos disparos fugiram e que a PSP se encontra no local "a fazer perícias para os identificar".

