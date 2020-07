Dirigente do PSD fala de Cuba como a sua “família política”

O desempenho de cargos em representação do PSD e o exercício de funções partidárias não inibem Luís Filipe Soromenho Gomes de considerar a pátria cubana como a sua "família política".Contudo, o antigo deputado à Assembleia da República, ex-líder do Município de Vila Real de Santo António e, hoje em dia, presidente da Mesa da Assembleia Distrital do PSD/Faro não aceitou o repto para alegar em abono da coerência com que, por certo, encara a sua heterodoxia.Licenciado em Engenharia do Território e possuidor de pós-graduação em Ciências Económicas e Empresariais, o outrora autarca de Vila Real de Santo António foi distinguido, em 2014, em Cuba, pelo Conselho de Estado, com a "Medalha da Amizade".De acordo com o portal "Sul Informação", Luís Filipe voltou a deslocar-se a Havana, por exemplo, em 2016, a fim de intervir na II Conferência Internacional ‘Com todos e para o bem de todos’.A Câmara algarvia indicou, então, que o evento reunia "centenas de políticos, pensadores e intelectuais, de mais de 45 países", sob "alto patrocínio de prestigiadas entidades como a UNESCO, a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura ou o Conselho Mundial do Projeto José Martí de Solidariedade Mundial".Quanto à "Medalha da Amizade", trata-se da mais alta condecoração atribuída pela República de Cuba a um cidadão estrangeiro, visando destacar a relação de proximidade que o Município de Vila Real de Santo António (VRSA) mantinha com aquele país.Para Luís Gomes, citado pelo portal "Sul Informação", a distinção consiste na "prova do sucesso das relações de proximidade que VRSA sempre desenvolveu, sem reservas, com a República de Cuba e, através da qual, se provocaram importantes rupturas, nomeadamente na saúde, cujas parcerias contribuíram para a redução das filas de espera para cirurgia, na área da Oftalmologia, no Serviço Nacional de Saúde".Acresce, segundo Soromenho Gomes, que tal proximidade permitiu "encontrar diversas respostas sociais com impacto na melhoria da qualidade de vida dos vila-realenses" (algarvios).No domínio cultural, segundo "Sul Informação", as sinergias com o país de Raul Castro permitiram a realização de diversas edições do Encontro de Cultura Cubana e a organização, em Vila Real de Santo António, da Conferência Mundial do Projeto José Martí para a Solidariedade Internacional, reunião que trouxe a Portugal o intelectual e teólogo Frei Betto.