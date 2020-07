Na última edição da SÁBADO, no artigo "UM ANO NO GOVERNO, MILHÕES EM CONTRATOS", nas páginas 56-57, em que era visado o dr. Pedro Madeira de Brito, da sociedade BAS, foi publicada devido a um erro de identificação em arquivo uma fotografia do advogado de Domingos Farinho, dr. Raul Soares da Veiga, que não tem qualquer relação com aquela notícia. Ao dr. Raul Soares da Veiga, e aos leitores, as nossas desculpas pelo lapso.