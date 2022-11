Dirigente do Chega processado por ex-senhoria

O presidente da concelhia do Chega em Vila Verde, Braga, foi processado pela ex-senhoria por dever seis meses de renda. Terá deixado também a casa danificada, com cheiro a urina, contam à SÁBADO as advogadas da queixosa.

Corre no Tribunal de Vila Verde uma ação judicial contra o líder do Chega Vila Verde, José Luís Moreira, por rendas em falta e danos patrimoniais de uma casa que arrendava. Em fase de julgamento, a última sessão aconteceu no passado dia 4 de novembro – e José Luís Moreira não apareceu. Aliás, o tribunal não consegue identificar o paradeiro do líder concelhio do partido de André Ventura.