Diretor do SEF da Madeira constituído arguido por auxílio à imigração ilegal

O diretor regional do SEF ) da Madeira, Jorge Faustino, foi constituído arguido por suspeitas de auxílio à imigração ilegal. De acordo com um comunicado do SEF, foram realizadas buscas domiciliárias e nas instalações da Direção Regional, onde apreendeu diverso material informático.Em resultado da operação do SEF, sob coordenação do Ministério Público , foi aplicada a Jorge Faustino a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.