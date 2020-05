Direita sai em defesa de Rui Tavares

O CDS questionou a isenção de Rui Tavares para falar da Expansão Marítima e de colonialismo na telescola, acusando a aula do líder do Livre ser uma "análise política e crítica do historiador (e por isso deturpada)". A defesa veio do PSD, pela voz de David Justino e Teresa Leal Coelho."Basta rever a aula para perceber que o alarido é desonesto, manipulador e próprio de uma direita trauliteira e sem escrúpulos", escreveu David Justino no Twitter. O ex-ministro da Educação e ex-conselheiro de Cavaco Silva em Belém, que é hoje vice-presidente do PSD, diz mesmo que "não teria a paciência de Rui Tavares para responder a esses ataques"."Por muito que discorde dele, neste caso tem toda a razão", defende Justino.A social-democrata Teresa Leal Coelho usou o Facebook para, num longo texto, fazer uma defesa forte à isenção do historiador do Livre. "Manifesto total solidariedade com o excelente académico que é Rui Tavares, perante uma investida lamentável à sua qualidade e à sua capacidade enquanto professor. O que seria se as convicções políticas de cada um impedissem o exercício da atividade profissional no âmbito de uma carreira construída com trabalho e dedicação e, no caso, com talento e vocação", escreve a ex-vice-presidente de Pedro Passos Coelho, que também é professora universitária de Direito.Leal Coelho recusa mesmo a ideia de viver num país em que a orientação política sirva para avaliar a qualidade académica dos professores. "Em Portugal dizemos não a qualquer tipo de discriminação em razão da orientação política. Em Portugal repudiamos qualquer atentado à dignidade pessoal e profissional de cada um por motivos ideológicos, sobretudo quando reconhecemos honestidade intelectual e consequentemente reconhecemos competência e capacidade para o exercício de funções", afirmou naquela rede social.Mas houve também um ex-assessor do CDS para a Educação e cronista do Observador a vir a público defender Tavares. "Nada a criticar. Era só o que faltava. Haja pluralismo, haja autonomia pedagógica e haja seriedade nas críticas", publicou Alexandre Homem de Cristo no Twitter."Ou temos historiadores, não impedidos de ter vida cívica mas com dever de respeitar as regras da arte e a deontologia da sua profissão, ou temos escrivães da propaganda de regimes passados. Pelos vistos há quem prefira a segunda hipótese. Só não confundam com historiografia", escreveu o próprio Rui Tavares na mesma rede social."Entre tantos, Rui Tavares foi escolhido para a telescola, destilando ideologia e transformando alunos em cobaias do socialismo. Nem disfarçam. Uma aviltante e ignóbil revolução cultural em marcha que pais sem recursos não podem evitar. Política travestida de educação. Miséria", tinha escrito o eurodeputado centrista Nuno Melo no Twitter ainda antes de o CDS enviar um conjunto de perguntas ao Governo questionando a presença do fundador do Livre na telescola para dar uma aula de História e Geografia do 5.º e 6.º anos.