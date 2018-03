O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse esta terça-feira que todos os directores de serviço do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho estão dispostos a demitir-se se "a situação caótica se mantiver".Miguel Guimarães visitou o hospital de Gaia e reuniu-se com os 37 directores de serviços e unidades de gestão integrada para se "inteirar dos problemas existentes" nesta unidade hospitalar."Este hospital está a definhar. As prioridades são a melhoria das infraestruturas e dotar o hospital com os recursos humanos necessários", afirmou o bastonário da Ordem dos Médicos, referindo que foi decidido enviar "uma carta urgente" ao ministro da Saúde.Segundo Miguel Guimarães, "os ministros da Saúde e das Finanças têm de visitar este hospital e perceberão que os doentes e profissionais vivem em condições que não lembram a ninguém".