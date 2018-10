Diplomata sul-africana de 60 anos, colocada na embaixada de Lisboa, alegou estatuto de diplomata para não ser revistada pela GNR no aeroporto.

Uma diplomata sul-africana de 60 anos, colocada na embaixada deste país em Lisboa, atacou um cabo da GNR no posto fiscal do Aeroporto Humberto Delgado, na capital.



O militar tentou-lhe revistar a bagagem e a mulher, não gostando desta decisão, mordeu o homem para o tentar impedir de prosseguir com a revista, conta o Correio da Manhã.