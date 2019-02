Geria o dinheiro do ex-marido como se fosse seu, mas vem agora dizer que pensava que o amigo empresário era abastado e dava sem pedir em troca.

A única mulher com quem Sócrates deu o nó. Sofia Fava é a mãe dos seus dois filhos e com ele responde no processo Marquês. José Sócrates é acusado de 31 crimes; Sofia apenas de dois: branqueamento e falsificação de documentos. Fava diz que pensava que o amigo empresário era abastado e dava sem pedir em troca.



