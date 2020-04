Foto: Alexandre Azevedo

Foto: Alexandre Azevedo

César Vieira tem 34 anos e é médico interno de Medicina Interna no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Falou com asobre o que vive nos cuidados intensivos com doentes Covid positivo.Num dia de banco na terceira semana de março, dividi uma sala com quatro doentes Covid positivo com o diretor da unidade de cuidados intensivos (UCI) do Curry Cabral, o nosso chefe de equipa. Das outras vezes, sabíamos que era talvez Covid. Daquela vez, tínhamos a certeza. Confesso que todas as manhãs, quando entro pela primeira vez nas salas, fico mais tenso. É um salto para o desconhecido, porque desta doença não se sabe grande coisa. Nunca tinha tido esta sensação. Não foi como aparecer um doente com qualquer coisa mais esquisita; eram duas salas cheias deles.Nós vamos conhecendo as famílias dos doentes antes de estes estarem sedados, na UCI só os recebemos ventilados. Temos o problema de estarmos a funcionar em regime de urgência, a cada quatro dias são 24 horas seguidas em UCI, 1 dia de saída de banco (urgência), dois dias de descanso. Não estamos em dias consecutivos, não dá para conhecermos a voz das pessoas. Alguns doentes estão tão sedados que é como se estivessem no bloco operatório. É como tento explicar às famílias. O ventilador precisa de enfermeiros altamente qualificados, os doentes tomam muitos fármacos... A dificuldade é transmitir a evolução do paciente mantendo a noção de gravidade. As pessoas podem estar a melhorar, mas estão na UCI. Quem morreu – em 23 doentes, tivemos dois óbitos – teve a situação agravada muito subitamente. Ao almoço dissemos à família que estava melhor, mas à tarde já estava a piorar. A UCI é uma passagem para alguns, para outros é o início de um percurso muito longo, muitos meses de reabilitação pela frente.No meu trabalho, internos ou não, somos todos tratados de forma igual. Todos correm os mesmos riscos. Não senti falta de material na UCI e houve sempre o cuidado de proteger os elos mais fracos, como as funcionárias de limpeza e da copa. Os nossos turnos foram estabelecidos para ter as pessoas mais descansadas de forma a suportar a perda de um elemento. Partimos do princípio que vai ficar alguém doente. Isso ainda não aconteceu a ninguém na unidade. Eu uso um equipamento de proteção individual de cada vez que entro nos serviços, e não devo estar mais que três horas junto dos doentes. Chego a ir seis vezes ao banho por dia. Os meus óculos ficam embaciados, as pessoas ficam confusas...Sim, tenho medo de ficar infetado. Eu e os meus colegas falamos sobre isso, até em tom de brincadeira, mas vemos os casos mais graves à nossa frente e pensamos se nos acontece a nós. No trabalho já não almoçamos todos em conjunto, circulamos sempre de máscaras. A minha família ficou preocupada, mas vou explicando que apesar do risco de saber que estamos a tratar Covid's, o ambiente é mais controlado que noutros sítios. Os enfermeiros e auxiliares são mais expostos ao risco. Entubar e extubar é um momento de alto risco. Mas não estamos duas horas a dar banho, a trocar o penso, a posicionar o doente.Eu estive cinco semanas sem ver a minha família. Há dois dias fiz uma visita muito controlada, troquei de roupa, tinha a máscara. Tenho duas crianças, uma com quatro anos e outra com ano e meio. Eu troquei de casa com a minha avó: foi ela viver com a minha mulher para não ficar sozinha. Cada um tem que gerir o risco como se sente. Há quem entre em parafuso e não consiga voltar para casa. Os médicos com filhos vão-se revezando. Nesta idade, há muitos profissionais de saúde que vivem sozinhos em Lisboa. Alguns tornaram-se colegas de casa, tenho um ou dois colegas que fizeram isso.Os internos vão falando muito uns com os outros, há grupos no WhatsApp e Facebook de médicos espanhóis e portugueses, trocamos impressões. Fomos tendo acesso aos protocolos de tratamentos de várias instituições. Eu fiquei assustado com a ideia de ter que escolher quem ia para os cuidados intensivos. Costumo dizer que as únicas pessoas com a mesma experiência que estamos a viver agora foram as que viveram a gripe espanhola; mesmo os colegas mais velhos nunca se confrontaram com uma pandemia.O desafio agora será passar à fase do planalto e continuar a dar resposta aos doentes não-Covid. Temos que manter os doentes crónicos em seguimento e segurança quer tenham Covid ou não. E as pessoas têm que manter o distanciamento social e a etiqueta respiratória. As máscaras servem para proteger os outros. Com elas, o distanciamento, e lavar as mãos, não é uma resposta mágica, mas diminui as infeções.Nos cuidados intensivos, cada vez que retiro o tubo a um doente e é transferido para a enfermaria, quando levantamos a sedação e podemos interagir, é uma grande alegria e uma vitória. Como médicos não é nosso hábito desligarmos: falamos com os colegas, perguntamos se está a correr bem e costumamos fazer a consulta de seguimento três meses depois. Queremos perceber do que se lembram as pessoas que passaram pela UCI, o que sentiram, medo, ansiedade, se se lembram dos profissionais.