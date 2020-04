A diretora geral da Saúde, Graça Greitas, garantiu que o possível regresso às aulas está a ser preprarado entre a DGS e o Ministério da Educação e que as "medidas estáo a ser trabalhadas".



"Há um conjunto de regras que todos conhecemos que serão aplicados também às escolas", adiantou Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa depois da divulgação do boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde.

"Uma das situações específicas é a questão dos docentes e dos discentes mais vulneráveis", assumiu, explicando que tais casos serão analisados em conjunto com as autoridades de saúde.



Portugal regista hoje 928 mortos associados à covid-19, mais 25 do que no domingo, e 24.027 infetados (mais 163), segundo a DGS. Comparando com os dados de domingo, em que se registavam 903 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,8%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (24.027), os dados da DGS revelam que há mais 163 casos do que no domingo, representando uma subida de 0,7%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve (12), dos Açores (9) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de domingo.