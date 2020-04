"Que fique claro que não há nenhuma restrição ao número de testes que temos capacidade de fazer", respondeu Graça Freitas aos jornalistas, garantindo que existe disponibilidade para fazer os mesmo. "Volto a dizer que quem está em protocolo de fazer os dois testes, poderá continuar a fazê-lo.Vamos acompanhar a evidência para alterar as nossas indicações", reforçou.

o número de partículas virais na nasofaringe é muito pequena na altura que é feito o teste". Esta situação indica que não há evidência que estes pacientes "transmitam a doença".



Os infetados com o novo coronavírus que estão em casa passam a ser considerados casos recuperados se ao fim de 14 dias tiverem um único teste negativo e se já não tiverem sintomas de covid-19 . Esta decisão alterou o que era prática até agora: as "altas" dependiam de dois testes negativos. Esta segunda-feira, a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, voltou ao tema para explicar que a mudança se deve apenas conselhos de peritos e aos últimos artigos científicos sobre o tema.Segundo Graça Freitas, os estudos mais recentes indicam que "

Portugal regista hoje 928 mortos associados à covid-19, mais 25 do que no domingo, e 24.027 infetados (mais 163), segundo a DGS. Comparando com os dados de domingo, em que se registavam 903 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,8%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (24.027), os dados da DGS revelam que há mais 163 casos do que no domingo, representando uma subida de 0,7%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (536), seguida da região Centro (191), de Lisboa e Vale do Tejo (179), do Algarve (12), dos Açores (9) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de domingo.