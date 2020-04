Questionada sobre a utilização de máscaras cirúrgicas por parte de deputados e membros do Governo, a diretora-geral da Saúde foi clara: "Se as pessoas estão a usar é porque o mercado tem capacidade de abastecer". Graça Freitas relembrou, no entanto, que a sua utilização não pode "comprometer a necessidade maior, que é a utilização por profissionais de saúde".

"Em qualquer altura que isto não aconteça as pessoas que estão a usar mascaras cirúrgicas terão que utilizar outro tipo de equipamento", assegurou a diretora-geral da Saúde, sublinhando que "não pode haver nunca falta nestes setores mais importantes".



Graça Freitas garantiu ainda que o mercado do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a ser abastecido.



Na passada segunda-feira, a DGS admitiu o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com várias pessoas - como transportes públicos, supermercados e outras lojas - como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.



De acordo com a norma publicada na passada semana, quem deve usar máscara cirúrgica são as pessoas com mais de 65 anos, com doenças crónicas e estados de imunossupressão, sempre que saiam de casa, além de todos os profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios ou quem entre e circule em instituições de saúde.

Outros grupos profissionais, como forças de segurança e militares, bombeiros, distribuidores de bens essenciais ao domicílio, trabalhadores nas instituições de solidariedade social, lares e rede de cuidados continuados integrados, agentes funerários e profissionais que façam atendimento ao público, onde não esteja garantido o distanciamento social, devem também usar máscara.

A pandemia de covid-19 já fez 735 vítimas mortais em Portugal, tendo-se registado 21 novos óbitos nas últimas 24 horas.



De acordo com os últimos números da Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal tem 20.863 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus - mais 657 casos que no dia anterior.



O número de recuperados não se alterou pelo segundo dia consecutivo, mantendo-se nos 610. Aguardam resultado laboratorial 4.739 pessoas.

Com Lusa.