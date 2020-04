Governo aprova redução de IVA em máscaras e gel desinfetante

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei para aplicar uma taxa reduzida de IVA de 6% a máscaras de de proteção respiratória e de gel desinfetante. Esta quarta-feira, no Parlamento, António Costa admitiu avançar com a redução da taxa de IVA mas não detalhou quando o faria ou se iria ser reduzida para o escalão dos 13% ou dos 6%.



No briefing semanal do Conselho de Ministros, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicou ainda terem sido aprovadas várias medidas consideradas "indispensáveis" para a "contenção, propagação, mitigação e tratamento" da Covid-19.

Foi também aprovado na generalidade um decreto-lei que estabelece medidas de apoio às autarquias locais para as instalação de barreiras de proteção no atendimento presencial em diversos serviços públicos, com o mesmo a determinar a suspensão de prazos em curso a estágios profissionais inseridos na administração local.



Mariana Vieira da Silva anunciou ainda a criação de um regime temporário e excecional de apoio a associações humanitárias de bombeiros, com direito a antecipação de financiamentos que já estavam previstos e uma linha de apoio.



Regime jurídico de prevenção à violência doméstica vai mudar

A ministra da Presidência anunciou ainda a alteração do regime jurídico em situações de violência doméstica, assim como proteção e assistência de vítimas.



A alteração assenta-se sobre as primeiras 72 horas após a queixa ter sido efetuada, as mias "críticas e essenciais", indicou a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e para o qual será alargado o prazo para que autoridades possam obter provas relativas a violência doméstica, de maneira a realizarem uma "avaliação melhor e mais rigorosa".



Embora ressalvando que ainda não foi encontrado um aumento significativo da violência doméstica durante os períodos de isolamento e estado de emergência, a ministra indica que tal pode estar associado às condições de confinamento das pessoas.



Em situações de menores na família, os processo deixam agora de ser julgados em tribunais separados para evitar decisões diferentes dos tribunais. Quanto a tribunais criminais, podem continuar a regular as medidas cíveis "urgentes e provisórias", com Van Dunem a esclarecer que estas são válidas durante três meses.