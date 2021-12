Escolas abertas nas férias de Natal para vacinar crianças

Ainda não há decisão sobre a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos. Todavia, as autarquias estão já a trabalhar num plano caso a decisão seja favorável e que poderá passar pela organização de centros de vacinação nas escolas durante a pausa letiva do Natal.



Este plano foi confirmado à SÁBADO pelos autarcas de dois dos concelhos mais populosos de Portugal, Vila Nova de Gaia e Sintra.



"Aquela semana [de janeiro] sem aulas, pode ser a grande oportunidade de resolver o problema da vacinaçao. Ao ter as escolas mais uma semana fechadas podemos utilizar as sedes dos agrupamentos, que têm pavilhões desportivos", diz Eduardo Vítor Rodrigues, autarca em Vila Nova Gaia.