boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, a responsável lembrou, porém, que "nenhuma medida isolada é milagrosa".

GS tem defendido que o uso das máscaras deve ser apenas feito por profissionais de saúde, pessoas infetadas com covid-19 e imunodeprimidos e a quem tivesse de circular em unidades de saúde por alguma razão, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Portugal regista, esta sexta-feira, 246 mortes associadas à

, mais 37 do que na quinta-feira (um aumento de 9%), e 9.886 infetados (mais 852). Há 68 pessoas recuperadas. Quanto a internamentos, há 1.058 pessoas hospitalizadas, 245 em unidades de cuidados intensivos.

O País iniciou às 00h00 de hoje a renovação do

por mais 15 dias, até 17 de abril. No âmbito da renovação do estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, está limitada a circulação de pessoas, sendo proibidas deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre as 0h00 do dia 9 até e 13 de abril, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa.

A diretora geral da Saúde, Graça Freitas , garantiu, esta sexta-feira, que "se houver evidências novas" sobre o uso de máscaras para combater a pandemia de covid-19 serão feitas alterações. Na conferência de imprensa diária de apresentação doAté agora, a D"Desde o início que Portugal está alinhado com as recomendações da OMS , do Centro Europeu de Controlo de Doenças e da literatura médica. Se houver evidências novas, faremos alterações", garantiu.Graça Freitas reforçou que o que se sabe "inequivocamente é que não há uma única medida completamente eficaz". "É apenas no conjunto que conseguimos aplanar a curva. Nenhuma medida isolada é milagrosa", atirou.A responsável relembrou, inclusivamente, a situação de Wuhan, a cidade chinesa onde começou a pandemia, em que "as pessoas não saíam à rua, nem com máscara nem sem máscara". "A máscara não deve impedir o isolamento social", sublinhou.

Além da medida de confinamento dos cidadãos aos seus concelhos de residência, o Governo proíbe ajuntamentos de mais do que cinco pessoas, exceto pessoas com laços familiares.

Portugal vai ainda encerrar ao tráfego de passageiros todos os aeroportos no período da Páscoa, entre o mesmo período, exceção feita aos voos de Estado, de carga ou humanitários.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 50 mil.