Cuidadores informais. Burocracias impedem o acesso ao estatuto e ao subsídio

Associação Nacional dos Cuidadores Informais aponta barreiras. E alerta: "o acesso ao subsídio está disponível para pessoas que estão praticamente na pobreza extrema, ou pouco mais do que isso."

A primeira luta foi conseguir o reconhecimento do estatuto de cuidador informal. A segunda, agora em curso, é simplificar a burocracia e garantir que o subsídio chegue a todas as pessoas que cuidam de outras. O estatuto de cuidador informal foi aprovado em 2019, mas segundo a Associação Nacional dos Cuidadores Informais há ainda muitas dificuldades.

De acordo com o último relatório produzido pela comissão de acompanhamento e publicado na semana passada, entre junho de 2020 e maio deste ano, deram entrada 2.198 pedidos de estatuto. Destes, apenas 44,4% tiveram resposta positiva, o que equivale a 997 pedidos aceites. Já 21,6% (475) foram rejeitados.

Em relação aos pedidos com resposta negativa, o relatório indica que mais de metade se deveu ao facto de a "pessoa cuidada não ser titular do complemento por dependência de 1º grau ou, sendo titular, não se encontrar transitoriamente acamada ou a necessitar de cuidados permanentes". Há também casos em que não existe um grau de parentesco válido, ou o pedido foi feito por uma pessoa que "não vive em comunhão de habitação com a pessoa cuidada".