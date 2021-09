DGS recomenda terceira dose da vacina para pessoas com imunossupressão

As autoridades de saúde referem que a terceira dose da vacina deve ser administrada com um intervalo mínimo de três meses após a última dose recebida.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) está a recomendar a administração de uma dose adicional de vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 16 anos e com imunossupressão.







São elegíveis para receber a dose extra da vacina pessoas com infeção VIH, que sofreram transplantes de órgãos, doentes oncológicos ou pessoas com algumas doenças auto-imunes.

A DGS refere que a norma sobre vacinação atualizada "prevê a administração de uma dose de vacina de mRNA com um intervalo mínimo de três meses após a última dose do esquema vacinal anteriormente realizado".Seugndo o comunicado, esta terceira dose tem como objetivo "salvaguardar a eficácia das vacinas em pessoas com imunossupressão que possam não ter alcançado o nível de protecção adequado".A vacinação de pessoas com imunossupressão deve ser efetuada sob orientação e prescrição do médico assistente.