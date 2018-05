No último Boletim do Programa Nacional de Vacinação, sobre o período de 2017 e publicado na quarta-feira, a Direcção-Geral de Saúde (DGS) concluiu que houve resultados muito bons de cobertura vacinal entre crianças até aos sete anos, adolescentes e grávidas e que, de forma geral, "a avaliação efectuada dá conta dos excelentes resultados na aplicação do Programa Nacional de Vacinação, fruto do compromisso e dedicação dos profissionais de saúde, bem como da forte adesão dos cidadãos".

A cobertura nacional para as crianças até aos 7 anos em Portugal atingiu os 95%, uma das metas propostas pelo Programa Nacional de Vacinação.

Relativamente às mulheres grávidas, a imunização contra a tosse convulsa foi introduzida em Janeiro de 2017 (entre as 20 e 36 semanas de gestação) e já alcançou uma cobertura de 75%.

A vacinação contra o vírus do papiloma humano também tem obtido bons resultados: "no ano em que se comemoram os dez anos de vacinação contra o cancro do colo do útero, continuam a vacinar-se mais de 85% das jovens até aos 14 anos de idade", destaca a DGS.

O perigo do sarampo

A DGS afirma também que o maior perigo presentemente são os surtos de sarampo que têm afectado o país desde 2017: "Os surtos de sarampo que ocorreram em Portugal no último ano vieram chamar a atenção para a importância da vacinação atempada, especialmente até aos doze meses de idade."

No início de Maio havia 109 casos de sarampo confirmados. Actualmente o número é de 111 casos. Há ainda 24 casos em investigação e 292 casos analisados revelaram-se negativos. A maioria das situações confirmadas afectou profissionais de saúde.

As estratégias da DGS para o problema do sarampo têm passado pela convocação de pessoas com "esquema vacinal em atraso" e no desenvolvimento de "actividades adicionais de vacinação em comunidades com menor cobertura vacinal". Estima-se que tenham sido administradas mais de 40 mil doses da vacina contra o sarampo nestas acções em 2017.