Num país onde as doenças arteriais coronárias são a principal causa de morte, só no mês de janeiro há mais mortos por outro motivo, a pneumonia. Sabia?Ou sabia que as doenças arteriais coronárias são a causa de morte mais frequente em Portugal? Em 2017, data dos últimos dados disponíveis, foram responsáveis por 7.205 mortes. E sabia que a estas se seguem a pneumonia (5.615 mortes no mesmo ano) e os enfartes (6.392)?Mas se estas doenças são mais comuns entre os mais velhos, se quiser saber qual a principal causa de morte entre os jovens entre os 15 e os 24 anos, onde irá procurar?A Direção Geral da Saúde (DGS) lançou esta quinta-feira, 7 de novembro, uma plataforma que pretende responder de modo rápido e intuitivo e com os últimos dados oficiais disponíveis a esta e muitas outras dúvidas."Estamos a explorar a riqueza da informação. É possivel dentro da lei (da proteção de dados, da confidencialidade) cruzar variáveis (demográficas, a idade, o sexo, a morada, o local da morte, com a causa)", exemplificou esta manhã num encontro com jornalistas a diretora-geral da Saúde, Grala Freitas.Isto será possível no Dashboard da Mortalidade , que permite o cruzamento de informação do SICO (que conta com nove entidades responsáveis pelos dados relativos à mortalidade em Portugal, da Medicina Legal às Polícias) e o INE.Através da aplicação de filtros como o grupo etário, ficará a saber que os jovens entre os 117 óbitos registados em 2017 de jovens entre os 15 e os 19, a principal causa foram os acidentes de viação (17), seguido do suicídio (12). Ou que essas causas se mantêm no topo na faixa etária seguinte (dos 20 aos 24 anos), mas invertidas: 30 suicídios e 24 mortes causadas por acidentes nas estradas.Imagine agora que a sua dúvida é de âmbito geográfico (de que mais se morre nos Açores, por exemplo) ou sazonal (morre-se mais nos meses quentes ou frios? Ou quais as principais causas de morte no Verão e no Inverno?). O cruzamento de dados na plataforma também permite responder.Entre os 2.173 óbitos registados nos Açores em 2017, 84 foram causados por enfartes, 81 por pneumonia e 74 por um problema cardíaco. No top seis surgem ainda doenças atribuídas ao alcoolismo (66), outros problemas respiratórios (51) e demência (49).Agora a questão da sazonalidade: no global do país, janeiro é o único mês em que a principal causa de morte é a pneumonia (968). Mas se a pergunta for o mês de janeiro nos Açores, o Dahsboard da Mortalidade da DGS também é capaz de responder. E aí, foram as doenças arteriais coronárias as principais responsáveis pelos 223 óbitos nesse mês. A pneumonia, aliás, é apenas a quarta causa.A DGS, que pretende aumentar a literacia em saúde com a disponibilização destes dados, tem outras plataformas quase prontas e a lançar em breve, como a do Plano Nacional de Saúde e das Doenças Respiratórias (que cruzará. Outros planos nacionais, desde o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, à Saúde Mental ou Doenças Cardiovasculares).Linha SOS Voz Amiga:213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (diariamente das 16h às 24h)800 209 899 (linha gratuita das 21h às 24h)